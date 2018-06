Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 4 iunie, prognoza meteo pentru perioada 4-17 iunie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Meteorologii estimeaza o vreme in general calda si temperaturi normale pentru aceasta perioada,…

- Un centru de asistența pentru romanii din strainatate va fi deschis in Sicilia, Italia. Autoritațile romane discuta acum cu cele italiene despre detalii proiectului. “Am inițiat demersuri de a deschide un centru multifuncțional in sudul Italiei, in Sicilia, un centru de asistența pentru romanii noștri…

- "Din pacate, si imi cer scuze daca cineva se va simti intr-un fel sau altul, din pacate, din cauza nivelului de educatie extrem de jos, oricum ai spune-o, oamenii nu vor intelege. Motiv pentru care vor fi intotdeauna tinta perfecta pentru o capcana populista. Din pacate, oamenii nu pot sa inteleaga.…

- Firma britanica Thomsons Benefits furnizeaza servicii software pentru administrarea pachetelor de beneficii ale salariatilor unor companii precum Google, Amazon, Uber, Samsung sau VISA. Co-fondatorul Chris Bruce, prezent la Cluj pentru inaugurarea noului centru de excelenta al multinationalei, a explicat…

- Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV Constanta a atribuit recent un contract avand ca obiect "furnizare barca de salvare rapida si grui pivotant cu curenti si vincildquo;. Potrivit licitatiapublica.ro, contractul prevede furnizarea unei barci…

- Autoritatile buzoiene analizeaza, in prezent, oportunitatea amenajarii unor rute alternative, dupa inchiderea unui sens de mers de la Podul Maracineni. Din momentul in care proiectul de reabilitare a primit finantare, autoritatile buzoiene au anuntat ca lucrarile vor incepe in luna martie. Firma constructoare…

- Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie finalizata la sfarsitul acestei saptamani, a anuntat joi vicepresedintele CSM, Codrut Olaru. AGERPRES/(AS…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului electronic…