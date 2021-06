Certificatul digital COVID al UE va fi accesibil pentru toata lumea și va acoperi vaccinarea, testarea și recuperarea COVID-19; va fi gratuit și va fi disponibil in toate limbile UE; va fi disponibil in format digital și pe suport de hartie; va fi securizat și va include un cod QR semnat digital; statele membre se vor abține de la impunerea unor restricții de calatorie suplimentare pentru deținatorii unui certificat digital COVID al UE, cu excepția cazului in care acestea sunt necesare și proporționale pentru a proteja sanatatea publica.Certificatul verde de vaccinare COVID-19 va fi disponibil…