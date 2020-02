Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat constructia unui nou sanctuar pentru ursi in Brasov. Potrivit ministrlui, noul sanctuar va fi realizat in urma unui proiect in valoare de 10 milioane de euro din fonduri europene. Costel Alexe, ministrul Mediului, declara ca sanctuarul pentru urși de la Zarnești…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a prezentat astazi, 20 februarie, in cadrul unei conferinte de presa, planul celei mai mari campanii de impadurire din Romania, realizata in ultimul deceniu, numita Romanii PLANTEAZA: O PADURE CAT O TARA!

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat modificarile care vor fi facute la programul Rabla și criteriile pe care cumparatorii trebuie sa le respecte in acest an. Astfel, de acest an vor fi introduse in program și motocicletele vechi unde prima de casare este 3.500 de lei. In ceea ce privește programul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat vineri, la Craiova, ca programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la Ford, iar pentru anul 2020 Guvernul Romaniei si-a asumat sa aloce cea mai mare suma de pana acum atat pentru programul Rabla clasic, cat si pentru…

- "Pentru Rabla clasic ne-am luat angajamentul ca vom avea 60.000 de vouchere pe care le vom oferi cetatenilor pentru achizitionarea de autoturisme pastrand aceleasi valori ca in anul trecut, iar pentru Rabla plus, bugetul pentru acest an creste de la 95 milioane la 140 milioane (lei n.red.), urmand…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, susține ca in primavara acestui an, in cadrul Lunii Padurii, va demara cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania, iar una dintre acțiuni vizeaza plantarea de pomi pe terenurile degradate in vederea protejarii solului, conform Mediafax.Citește…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat joi ca studiile privind planul de management si implementarea masurilor specifice pentru proiectele de autostrazi vor fi finantate prin programul POIM 4 1A. "Vreau sa fac o scurta informare privind solutia gasita de Ministerul Mediului privind implementarea…

- Programul „Rabla” incepe in martie iar voucherele pentru mașinile electrice vor creste cu 20%. Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat luni ca programul „Rabla” va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000. Pentru „Rabla Plus” va crește numarul voucherelor cu 20%. „Programul…