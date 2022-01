Românii vor primi 3.000 de lei pentru fiecare mașină casată Autoritațile romane vor sa elimine 250.000 de mașini vechi de pe strazi, conform angajamentelor asumate in fața Uniunii Europene prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Una dintre masurile luate in calcul de Guvern este acordarea unei sume de 3.000 de lei proprietarilor care iși duc mașinile mai vechi de 15 ani la fier vechi Programul, la care lucreaza Ministerul Mediului, este similar cu Rabla, doar ca spre deosebire de acesta, proprietarii nu primesc vouchere, ci bani, și nu sunt obligați sa cumpere o mașina noua. Cum va funcționa Practic, Administrația Fondului pentru Mediu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

