- Curtea Europeana de Justiție (CJUE) a decis ca toate vehiculele care se afla inmatriculate pe teritoriul Uniunii Europene trebuie sa aiba RCA pana in momentul in care sunt radiate. Mai mult, decizia CJUE exclude și posibilitatea suspendarii RCA, instrument prezent in legislația din Romania și destul…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a pronunțat hotarirea cu privire la fondul cauzei Fabrica de Zahar din Ghindești S.A. v. Republica Moldova, constatind ca autoritațile au incalcat dreptul societații reclamante la un proces echitabil, garantat de Articolul 6 § 1 din Convenția pentru apararea drepturilor…