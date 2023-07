Românii vor plăti mai mult pentru vicii. De când intră în vigoare noile taxe Coaliția vrea sa majoreze TVA pe gigacalorie, ceea ce ar insemna facturi uriașe la caldura in iarna. De altfel, mai multe taxe și impozite noi vor fi introduse in perioada urmatoare. TAXE NOI INTRODUSE DIN SEPTEMBRIE: -1% din cifra de afaceri pentru marile companii-taxa de 15% pentru companiile care duc profitul in strainatate-contribuția la sanatate in agricultura și construcții (10%)-reținerea contribuției la sanatate pentru tichetele de masa-1% pentru cladiri rezidențiale (sageata in sus) 500.000 euro-supraimpozitarea salariilor mai mari decat indemnizația președintelui sursa: Realitatea PLUS… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- PRODUSE ȘI SERVICII MAI SCUMPE DIN SEPTEMBRIE- crește TVA pe gigacalorie- impozit pe veniturile din dividende 8% (sageata in sus) 10%- eliminarea voucherelor de vacanța- crește acciza pe zahar- crește acciza la tutun și alcool cu 10%- eliminarea cotei de TVA redus la 9% (restaurant, catering ) la 19%-…

