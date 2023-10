Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 30 noiembrie 2023, sistemul de garanție-returnare (SGR) devine și in Romania funcțional, conform prevederilor legale naționale. Este, de fapt, data de la care consumatorii vor plati o garanție de 0,50 RON la cumpararea unei bauturi imbuteliate urmand ca, dupa golirea ambalajului,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, luni, ca acest an scolar reprezinta "un nou inceput pentru intregul sistem de educatie", avand in vedere ca a intrat in vigoare legea invatamantului preuniversitar, care pune treptat in vigoare proiectul "Romania educata".

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a susținut ca sistemul garanție-returnare care se va aplica incepand din 30 noiembrie 2023 in Romania va fi al doilea sistem de acest tip, ca marime, din Europa, dupa Germania.

- Cumpararea unei locuințe, a fi proprietar, era unul din dezideratele majore ale romanilor. Insa, de-a lungul anilor, in special tinerii, nu se mai preocupa de achiziționarea unui apartament. Motivele țin in primul rand de lipsa banilor. Romania, țara proprietarilor saraci ai UE Romania este una din…