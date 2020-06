Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 50% din eco-tichetele Rabla Plus au fost rezervate deja de romani, a anuntat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, care precizeaza ca Anul 2020 este anul masinilor electrice in Romania, dupa ce 90% dintre cei care au accesat programul Rabla Plus au ales o masina full electric.…

- Ministrul mediului, apelor si padurilor, Costel Alexe, a anuntat marti lansarea in dezbatere publica a ghidului de finantare a programului "Casa Eficienta Energetic", astfel ca proprietarii de case deja construite din Romania vor putea beneficia de o prima energetica de maximum 15.000 de euro prin care…

- Localitatile din Romania vor putea inlocui corpurile de iluminat cu consum ridicat de energie electrica cu cele bazate pe tehnologia LED, prin intermediul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, al carui buget…

