Stiri pe aceeasi tema

- Trei sferturi dintre europeni (75%) planuiesc sa calatoreasca in 2020, dar cu preponderenta in interiorul tarilor lor, in timp ce sase din zece (60%) dintre acestia cred ca bugetul lor de vacanta va fi la fel ca inaintea pandemiei sau doar putin mai mic, arata rezultatele unui sondaj realizate de o…

- Proprietarii cafenelelor și restaurantelor italiene trebuie sa se asigure ca mesele sunt la o distanța de cel puțin 1 metru și sunt dezinfectate intre clienți. Clienții trebuie sa faca rezervari și sa poarte maști in timp ce intra intr-un restaurant și ori de cate ori parasesc mesele. Personalul trebuie…

- Romanii vor fi obligați, dupa data de 15 mai, sa poarte maști de protecție in spațiile publice inchise, in spațiile comerciale, mijloacele de transport in comun și la locul de munca. O parte dintre ei vor trebui sa le schimbe o data la patru ore și le va primi gratuit.

- Romanii vor renunta la a-si rezerva vacante in regim de early booking in urmatoarele noua luni de zile, arata un sondaj realizat de touroperatorul IRI Travel cu ajutorul partenerilor sai din tara, care mentioneaza ca turistii se arata tot mai reticenti la a-si rezerva o vacanta in urmatoarea perioada.

- Desi cumparaturile online continua sa creasca la nivelul UE, doar 22% dintre bulgari si 23% dintre romani au facut achizitii online in 2019, fata de o medie de 60% inregistrata in Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres.

- Valabilitatea voucherelor de vacanta care expira in luna mai ar putea fi prelungita prin intermediul unui proiect de Ordonanta de Urgenta, a anuntat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu."Lucram la un proiect de Ordonanta de Urgenta in asa fel incat sa prelungim…

- Klaus Iohannis le cere romanilor din afara granitelor sa nu se intoarca in tara de Pasti. Solicitarea a fost formulata intr-o videoconferinta cu autoritatile din teritoriu. “Un cuvant doresc sa spun și despre romanii din afara granițelor, despre romanii din diaspora. Se apropie sarbatorile pascale.…

- Hotelurile, agențiile de turism și companiile aviatice inregistreaza deja pierderi majore din cauza epidemiei de coronavirus, industria modei a fost și ea lovita, bursa fluctueaza, iar experți financiari anunța o viitoare criza financiara. Exista insa și afaceri care infloresc in plina epidemie de Covid-19,…