Românii vor fi vaccinați în muzee, aeroporturi sau chiar pe stadion Valeriu Gheorghita anunța ca in curand oamenii se vor putea vaccina in locuri atipice, precum muzee, aeroporturi sau chiar pe stadion. Coordonatorul campaniei de vaccinare sustine ca in acest mod oamenilor carora le este teama de spitale sau injectii pot veni sa se vaccineze mai relaxati. Seva de mesteacan, un remediu miraculos. Ce beneficii aduce corpului o astfel de cura Centre de vaccinare in locatii poate atipice decat se organizeaza in general tocmai in ideea de a distanța acest proces al vaccinarii de un gest medical. Sunt persoane care evita sa mearga la spital, care au temeri fața de injecții… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

