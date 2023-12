Românii vor fi plătiţi mai puţin pe perioada concediilor medicale începând de anul viitor. Decizia guvernului care lovește dur angajații De la 1 ianuarie 2024, romanii vor fi platiti mai putin pe perioada concediilor medicale. Este vorba de o schimbare impusa de Guvern, care prevede aplicarea unei contribuții de 10% pentru asigurarile sociale de sanatate (CASS) la aceste indemnizații.Aceasta decizie va afecta semnificativ veniturile angajaților in timpul perioadelor de incapacitate temporara de munca.Consecințele acestei decizii guvernamentale sunt diverse și complexe. Principalul efect se va resimți in buzunarele angajaților, care vor primi sume mai mici pentru perioadele de concediu medical. Aceasta reducere a venitului poate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

