- Romanii care calatoresc in Spania sunt obligati sa prezinte la intrarea pe teritoriul tarii un test negativ pentru COVID-19. Masura se aplica din 23 noiembrie, anunta Ministerul Afacerilor Externe.Toate persoanele care sosesc din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat, printre care si Romania…

- Noi reguli pentru romanii care vor sa mearga in Norvegia: test molecular tip PCR sau antigen negativ pentru infecția cu Covid-19, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii și 10 zile in carantina, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Autoritațile norvegiene au anunțat noi masuri privind condițiile…

- Toti cetatenii romani care merg in Belgia sunt obligati sa faca un test COVID-19 la intrarea in tara si sa intre in autoizolare, dupa ce autoritatile belgiene au incadrat Romania in zona rosie de COVID-19, transmite Ministerul Afacerilor Externe.Incepand cu data de 26 august, intreg teritoriul Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanii care calatoresc in Lituania trebuie sa prezinte un test negativ la COVID-19 facut cu maximum 72 de ore inainte si sa intre in autoizolare timp de 14 zile. Masura intra in vigoare de marti.

