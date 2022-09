Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca Ordonanta privind modificarea elementelor de referinta pentru compensarea preturilor la energie va fi aprobata in sedinta Executivului de joi. Guvernul avea pe ordinea de zi a sedintei de miercuri analiza privind stadiul elaborarii proiectului ordonantei…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma, intr-o declarație postata marți pe Facebook, ca PSD se bate ca in noua ordonanța de urgența toți actorii din energie – producatori, traderi, distribuitori, furnizori – sa plateasca o „contribuție de solidaritate” și spune ca, la insistențele PSD, Guvernul va adopta…

- Guvernul va jupui totul de pe romanii care muncesc, dar statul nu isi va reduce deloc nici o cheltuiala. Pensii speciale, mii si mii de angajari facute pe ochi frumosi la stat si o risipa fara sfarsit pentru amante si pile vor fi platite in continuare, in ciuda crizei economice, din banii stransi de…

- Guvernul a adoptat astazi Ordonanța de urgența care prevede ca operatorii de benzinarii care vor acorda de la 1 iulie o reducere de 0,5 lei/litru de carburant vor beneficia de o compensare de 0,25 de lei/litru de la bugetul de stat, fara a fi o obligație legala.Așadar, benzinarii din Romania nu vor…

- Guvernul a adoptat miercuri ordonanța de urgența care prevede posibilitatea amanarii ratelor la banci. Masura poate fi accesata de persoanele fizice și de companii și se aplica pentru o perioada de cel mult noua luni. Potrivit ordonanței de urgența, pot fi amanate ratele romanilor și companiilor care…

- Prețuri compensate carburanți. Nicolae Ciuca – premierul Romaniei a anunțat, joi, ca prețurile carburanților vor fi compensate in suma fixa de 50 de bani. Prețurile carburanților vor fi compensate, timp de trei luni. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat mecanismul prin care se va face aplicarea compensarii.…

- Scumpirea carburanților scoate șoferii in strada. Doar in luna iunie avem cel puțin 6 runde scumpiri, adica o data la 2 zile, astfel ca acest lucru pune presiune și pe celelalte prețuri, in special alimentele. In acest context in care Guvernul pare ca sta și asista, in marile orașe sunt programate proteste.…

- Guvernul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta pentru completarea OUG nr.202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, prin care companiile din Romania controlate de entitati supuse sanctiunilor introduse impotriva Rusiei, pe fondul situatiei din Ucraina, isi vor putea continua activitatea…