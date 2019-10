Romanii vor face cumparaturi cu ocazia Black Friday 2019 in valoare de 1,2 miliarde de lei, in crestere cu 20% fata de editia de anul trecut, din acest total peste 360 de milioane de lei fiind reprezentate de tranzactiile online, mai mult cu 25% de la an la an, reiese din estimarile PayU Romania, publicate joi. In acest context, valoarea medie a cosului de cumparaturi in mediul virtual va inregistra, in acest an, o usoara scadere (-4%), in comparatie cu anul 2018, ajungand la 650 de lei. Potrivit sursei citate, categoria IT&C va ramane in topul preferintelor romanilor, desi vanzarile produselor…