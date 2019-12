Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se afla printre europenii care merg cel mai rar la doctor, iar la dentist ajung, in medie, o data la doi ani, arata datele publicate joi de Eurostat și citate de Hotnews. Olandezii sunt pe primul loc in Uniunea Europeana candvine vorba de vizitele la dentist, cu o medie de 2,8 consultatii pe…

- Mesaje de Ziua Nationala, 1 Decembrie 2019 • Romanii sarbatoresc Marea Unire. Cu aceasta ocazie va prezentam o serie de mesaje, felicitari, urari, SMS-uri pe care le puteți trimite prietenilor, pentru a le insufla spiritul de unitate și patriotism. La mulți ani Romania, la mulți ani romane, hai sa…

- LEROY MERLIN demareaza la nivel national campania de reutilizare a brazilor naturali de Craciun achizitionati din reteaua proprie de magazine. Romanii sunt incurajati sa returneze brazii uscati pentru a fi transformati in combustibili ecologici si ingrasamant natural. Retailerul francez este singurul…

- BLACK FRIDAY 2019. Valoarea totala a volumelor tranzactionate online intre orele 00.00 si 08.30: 32,31 milioane de lei. S-au realizat 43.636 tranzactii. Minutul de aur a fost inregistrat la 07:27 – 1.872 de tranzactii; Valoarea medie a cosului de cumparaturi: 738 lei; Ce se cumpara…

- Utilizatorii de internet intentioneaza sa ofere cadouri de Craciun, in medie, unui numar de 10-11 persoane, iar bugetul pentru cadouri este cel mai mare din ultimii cinci ani, potrivit unui sondaj al platformei Compari.ro

- Utilizatorii de internet intentioneaza sa ofere cadouri de Craciun, in medie, unui numar de 10-11 persoane, iar bugetul pentru cadouri este cel mai mare din ultimii cinci ani, astfel ca, in comparatie cu anul trecut, cand suma medie cheltuita a fost de 730 de lei, potrivit unui sondaj al platformei…

- Utilizatorii de internet din Romania intentioneaza sa ofere in acest an, de Craciun, cadouri unui numar de 10-11 persoane, in medie, iar bugetul alocat pentru aceste cumparaturi va ajunge la 1.011 lei, fata...

- Comparativ cu anul trecut, cand suma medie cheltuita a fost de 730 de lei, un roman intentioneaza sa cheltuie in medie 1.011 lei pentru cadouri de Craciun, arata o analiza realizata de Compari.ro.