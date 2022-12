Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in ședința de joi creșterea salariului minim brut de la 2.550 de lei, cat e in prezent, la 3.000 de lei. Masura intra in vigoare la 1 ianuarie 2023.Creșterea bruta este de 17,6%, ceea ce in valoare absoluta inseamna 450 de lei. In valoare neta, salariul minim garantat urca la 1.863…

- Intrebat cu cat va creste pensia minima si punctul de pensie, premierul a spus ca in acest moment se lucreaza la nivelul structurilor de specialitate astfel incat, pe baza prognozelor bugetare, sa se asigure acea anvelopa de 15% din buget, pentru a putea sa asiguram cresterea pensiilor. ”Este in analiza…

- Astazi se inaugureaza un nou punct de trecere a frontierei intre Romania și Ucraina. Punctul vamal de la Vicovu de Sus din judetul Suceava este primul inaugurat din toate țarile membre UE de cand a inceput razboiul in Ucraina. La eveniment, participa premierul Nicolae Ciuca si omologul ucrainean, Denys…