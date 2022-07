Stiri pe aceeasi tema

- Rugby-ul romanesc va avea o zi speciala, o zi pe care o va aniversa anual prin evenimente deosebite cu caracter sportiv sau social, cu scopul de a promova mișcarea, un stil de viața sanatos și valorile care definesc rugby-ul. Propunerea legislativa privind instituirea pe 4 mai a Zilei Naționale a Sportului…

- 30 noiembrie ar putea deveni Ziua naționala a tezaurului uman viu. Propunere legislativa, inregistrata la Senat Ziua de 30 noiembrie – ziua Sfantului Andrei – ar putea deveni Ziua naționala a tezaurului uman viu. O propunere in acest sens a fost inregistrata recent, la Senat, de catre deputatul PNL…

- Mai mulți parlamentari vor sa propuna posibilitatea incheierii de contracte cu ZERO ore de munca. Mai exact, ”angajatul” lucreaza doar cand angajatorul ii cere. Nu este un program fix și mai mult, angajatul poate refuza! Un proiect legislativ urmeaza sa fie supus votului parlamentarilor. Un grup dintre…

- O noua categorie de servicii ar putea beneficia de cota de TVA redusa. Propunerea legislativa, nr. B354/2022, pentru modificarea si completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, depusa la Senat in 31 mai 2022, propune scaderea cotei de TVA pentru serviciile de transport al persoanelor,…

- Potrivit prevederilor Codului Muncii, de regula, in zilele de sarbatoare legala nu se lucreaza, cu exceptia salariatilor care lucreaza in unitatile sanitare si cele de alimentatie publica, precum si in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie…

- drumuri Autoritațile vor sa schimbe cuantumul amenzilor care se vor aplica șoferilor care sunt prinși ca circula fara rovinieta pe drumurile publice. Este vorba despre un proiect de lege care a trecut de Senat și care acum se va afla in atențșia deputaților. Din Expunerea de Motive la acest proiect…

- Surse din partid au declarat pentru News.ro ca Marcel Bolos este nominalizat la Ministerul Fondurilor Europene, unde in prezent e interimar, urmand ca Ministerul Digitalizarii sa fie preluat de Sebastian Burduja. Initial, pentur postul de la Digitalizare a fost vehiculat numele lui Sabin Sarmas, deputat…

- De la sfarșitul saptamanii trecute, Primaria Brașov elibereaza pe loc cardul – legitimație de parcare pentru persoane cu handicap, prin intermediul Centrului de Informații pentru Cetațeni (CIC). Decizia de a modifica procedura de eliberare a acestor legitimații a fost luata de municipalitate pentru…