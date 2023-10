Stiri pe aceeasi tema

- Zile libere 2023. Cand vor avea romanii urmatoarea mini vacanta din acest an. Potrivit Codului Muncii, numarul zilelor libere acordate angajatiilor din Romania in 2023 prevede 15 zile de sarbatoare legala. Ce se intampla daca munciți in zilele libere legale. Ce indatoriri are angajatorul fața de dumneavoastra.…

- Chiar daca mai avem doar cateva luni din 2023, iar zilele libere legale s-au cam epuizat, angajații romani mai au parte totuși de alte doua minivacanțe in acest an. In calendarul pe 2023 apar notate, in total, 15 zile libere legale pentru angajați, dintre care trei in weekend și 12 in timpul saptamanii.…

- Permisul de conducere va putea fi obținut de luna aceasta și fara absolvirea unei școli de șoferi. Dupa ce Guvernul a modificat Codul Rutier, anumiți romani pot da de permis fara sa mai faca școala in acest sens. Printre acestea se numara eliminarea obligativitatii absolvirii unei scoli de soferi pentru…

- Vești bune pentru bugetarii din Romania care se gandesc deja la urmatoarea mini-vacanța. Bugetarii vor beneficia de aceasta mini-vacanța pe data de 1 Decembrie. Romanii vor avea liber de la Stat inca de pe 30 Noiembrie, data la care este celebrat Sfantul Andrei. Cu toate acestea, angajatii de la Stat…

- Zile libere in 2024. Romanii vor avea inca doua zile nelucratoare, de anul viitor. LISTA sarbatorilor legale Romanii vor beneficia in 2024 de inca doua zile libere, sarbatori legale. Este vorba despre 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfantul Ioan). Potrivit legii, anul acesta sunt declarate drept…

- Sunt vești extraordinare pentru mii de persoane! Autoritațile statului le vin in ajutor tuturor celor care și-au propus ieșirea la pensie la un moment dat și desfașoara acest tip de activitate. Foarte important! Aceasta categorie de persoane, care iși dorește ieșirea la pensie, trebuie sa se incadreze…

- Romanii se pregatesc pentru o noua minivacanța. La jumatatea lunii august vor fi doua zile libere legale, legate de weekend. Pe 15 august, este sarbatorita Adormirea Maicii Domnului. Anul acesta, sarbatoarea pica intr-o zi de marți. Prin urmare, Guvernul a stabilit inca din decembrie o punte cu weekendul,…

- Romanii „vulnerabili” vor primi bani pe voucherele de alimente pentru a-si cumpara hrana de baza. Fiecare tichet are o valabilitate de 12 luni și poate fi folosit doar de beneficiar, dar se pot face și unele excepții. Voucherele de alimente vor fi incarcate cu bani pentru tranșa a patra in luna august.…