Românii vor avea garantat, din toamnă, salariul minim european. Cum se calculează şi cine îl primeşte Angajatii romani vor avea garantat, din toamna, salariul minim european. Va fi stabilit pe baza unor indicatori clari, economici, așadar nu va mai sta in pixul politicienilor și in promisiunile lor electorale. Noul salariu minim se va raporta la jumatate din salariul mediu și va fi influențat de inflație și de productivitatea muncii. Nu asigura […] The post Romanii vor avea garantat, din toamna, salariul minim european. Cum se calculeaza si cine il primeste first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

