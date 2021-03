Românii vor avea carte de identitate electronică. Este mai mică, mai sigură și poate fi solicitată din luna august Romanii vor avea carte de identitate moderna, la standarde europene. Hotararea privind stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil a fost luata in ședința de Guvern de miercuri, iar din luna august, romanii vor putea solicita noua carte de identitate electronica. Noua carte de identitate […] The post Romanii vor avea carte de identitate electronica. Este mai mica, mai sigura și poate fi solicitata din luna august appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

