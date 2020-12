Romanii vor avea 15 zile libere legale in 2021. Surpriza: Opt dintre acestea pica in week-end-uri

Stiri pe aceeasi tema

- Codul muncii este actul normativ ce stabilește zilele libere ale salariaților din țara noastra, in 2021 fiind 15 astfel de zile. Dintre acestea, anul viitor, sub jumatate dintre ele, respectiv doar șapte, pica in timpul saptamanii. Daca in acest an, din cele 15 libere legale, 11 au picat in timpul saptamanii,…

- Conform Codului Muncii, anul viitor, romanii se vor bucura de 15 sarbatori legale, dintre care majoritatea pica in weekend. Dintre acestea 8 zile vor fi sarbatorite in weekend, care oricum era liber, iar 7 zile in timpul saptamanii. Zilele libere in 2021 sunt urmatoarele: 1 si 2 ianuarie (prima si a…

- Romanii vor avea, anul viitor, 15 zile libere legale, conform Codului Muncii, insa doar sapte vor fi in timpul saptamanii fata de 11 in 2020. Zilele libere legale in 2021 sunt: * 1 si 2 ianuarie (prima si a doua zi de Anul Nou) – vineri si sambata; * 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Romane) –…

- CHIȘINAU, 1 dec – Sputnik. Mesaj de felicitare și mulțumiri pentru sprijinul Romaniei acordat Repubicii Moldova a adresat prim-ministrul Ion Chicu omologului sau de la București, cu ocazia Zileni Naționale a Romaniei. In mesajul sau, Ion Chicu a felicitat poporul roman cu aceasta ocazie și a dorit…

- In anul 2020 sunt 15 zile libere legale, dintre care 11 pica in timpul saptamanii, urmatoarea minivacanta va fi de Sfantul Andrei si de Ziua Nationala a Romaniei, iar de Craciun si Anul Nou vom avea cate doua zile libere. Potrivit Codului Muncii, romanii beneficiaza de zile libere legale atat pe 30…

- Primaria Sectorului 2 a anuntat, marti, ca a publicat pe site-ul sau lista locurilor libere de parcare din aceasta zona administrativ-teritoriala. "Situatia locurilor de parcare in Sectorul 2 e un fel de Triunghiul Bermudelor. Azi e liber, maine nu e. Atribuirea lor se intampla cumva ferit…

- Zile libere 2021. Potrivit calendar libere legale 2021, anul viitor vom avea 15 zile declarate oficial nelucratoare. Dintre acestea, 8 zile vor pica in weekend. Potrivit calendarului sarbatorilor legale, anul viitor vom avea parte de 15 zile care au fost declarate in mod oficial nelucratoare, dupa…

- Bugetarii SED LEX vor si ei stimulente financiare de la stat pe motiv ca si inspectorii fiscali, lucratorii vamali sau alti angajati ai statului sunt expusi la acelasi nivel de risc de infectare cu COVID-19 ca alti bugetari care primesc bani in plus. "Alianta Nationala a Sindicatelor Bugetarilor…