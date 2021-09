Stiri pe aceeasi tema

- Noua criza din Romania, aia reala, este a facturilor la energia electrica și la gaze naturale. Romanii s-au trezit peste noapte cu facturi enorme de plata, iar situația s-a escaldat de la o zi la alta. Forțați de situație și la presiunea zecilor de mii de reclamații ANRE a dat amenzi catre furnizorii…

- Romania este discutata intens in UE, mai ales pentru ca exista foarte puține puncte de incarcare pentru mașinile electrice in țara, deși cumpararea autoturismelor este puternic susținuta. Mai exact, nu mulți șoferi iși doresc sa investeasca in așa ceva daca nu li se ofera condițiile necesare. Ce se…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat radical felul in care romanii se raporteaza la propria siguranța, punand mai mult accent pe securitate și protecție și fiind dispuși sa investeasca cu mai mare ușurința pentru asta, potrivit unui sondaj online comandat de Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online…

- Producatorul de vehicule electrice pentru transport public Solaris Bus & Coach a anuntat finalizarea livrarii tuturor celor 16 autobuze electrice in Craiova si a celor trei troleibuze in Medias, in baza a doua contracte semnate in 2020 cu cele doua municipalitati. Peste 200 de vehicule ecologice…

- De cateva saptamani, in comuna argeseana Bradu, aproape de intrarea in Pitesti, este functionala o statie Tesla de incarcare rapida a masinilor electrice. Statia are sase puncte de incarcare rapida de pana la 250 kW si a fost amplasata in parcarea unui centru comercial.

- Peste 160 de puncte de incarcare ale Enel X Romania vor deveni parte a celei mai mari retele de reincarcare eRoaming din Europa, sporind interoperabilitatea si accesibilitatea pentru soferii de vehicule electrice din Europa Centrala si de EstEnel X Romania, filiala a Enel X, linia de afaceri pentru…

- În UE mașinile full-electrice au avut o cota record de 5,4% din totalul mașinilor noi vândute, Olanda având cea mai mare cota în țarile Uniunii, în timp ce România a ajuns la 2.2%. În Europa sunt peste 220.000 de puncte de încarcare pentru mașini electrice…

- ​Românii cumpara anual aproximativ 30.000 de trotinete electrice, prețul mediu este de 2.000 de lei, iar cele mai scumpe trec și de 13.000 de lei, spune Mihai Patrașcu, director la unul dintre cele mai mari magazine online din țara. Cel mai mult conteaza pentru cumparator prețul, autonomia trotinetei…