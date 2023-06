Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana trage un semnal de alarma! Oamenii ar trebui sa fie foarte atenți cu privire la fraudele online. Acestea se comit pe internet prin metoda phishingului, iar victimele se abordeaza cu aceasta metoda prin SMS, e-mail sau voice phishing. Iata ce au transmis autoritațile din țara noastra!

- Alerta de holera emisa in Ucraina, in special pentru zona Odessa, dupa distrugerea barajului de la Kahovka, a starnit ingrijorare printre romani. Specialiștii in domeniul sanatații explica semnele care iți arata daca ai holera. Afla in randurile de mai jos la ce simptome trebuie sa fii atent. Cand ar…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit, miercuri seara, despre situația grea in care se afla persoanele afecatate in urma distrugerii barajului de la Kahovka. Astfel, evacuarea acestora continua sub tirul artileriei rusești, in ciuda faptului ca ocupanții i-au parasit pe oameni in niște…

- Atunci cand se fac cumpararturi online in Romania orice este posibil. Romanii nu au uitat cand in loc de telefoanele mobile niște cumparatori de buna crdința au primit caramizi sau cartofi. Ce a primit in colet un roman care a comandat incaltaminte sport. A deschis cutia si nu i-a venit sa creada. Un…

- Un elev de 14 ani din Botoșani a venit la școala cu un pistol. Cazul a fost semnalat poliției chiar de catre directorul instituției de invațamant. Potrivit poliției, pistolul era de jucarie, iar elevul nu l-a folosit pentru a amenința pe cineva. Polițiștii fac cercetari in acest caz. Se pare ca dupa…

- In cursul zilei de miercuri, Joe Biden l-a primit la Casa Alba pe omologul sau sud-coreean Yoon Suk-yeol, alaturi de care a ținut o conferința de presa. Cu aceasta ocazie, liderul american a transmis un avertisment catre Coreea de Nord, prin intermediul caruia i-a adus la cunoștința ce va presupune…

- Volodimir Zelenski a trimis un nou mesaj adresat națiunii, dupa ce acesta a vizitat regiunea Zaporojie, puternic afectata de bombardamentele rusești lansate in zonele rezidențiale. De asemenea, liderul ucrainean a avut intalnire și cu Rafel Grossi, directorul Agentiei Internationale a Energiei Atomice…

- FOTO: Imaginea lui Gigi Becali, folosita pentru a lasa romanii fara bani in conturi. Avertisment DNSC cu privire la fraude online Atenție la anunțurile false propagate online prin intermediul postarilor sponsorizate pe Facebook, au transmis joi reprezentanții Direcției Naționale de Securitate Cibernetica…