- Procentul lucratorilor din sanatate vaccinati impotriva COVID-19 este de circa 45%, ponderea fiind situata la nivelul mediei statelor din Europa ( de circa 44%), potrivit unui studiu cu privire la impactul vaccinarii impotriva SARS-CoV-2/ COVID-19 asupra lucratorilor din sanatate, realizat de Federatia…

- In urma cu mai bine de jumatate de an, cand social – democrații au incercat sa dea jos Guvernul Orban, liderii USR catalogau gestul drept „criminal”, motivand ca e pandemie și Romania trece prin cea mai grava criza. Deși condițiile economice și sanitare sunt mult mai grave in prezent, nu au nicio problema…

- Persoanele vaccinate cu oricare dintre vaccinurile autorizate și folosite in Romania pot dona plasma. De asemenea, acestea pot dona și sange sau trombocite dupa vaccinarea anti COVID-19, arata Ministerul Sanatații, intr-o postare pe Facebook. Instituția spune ca persoanele vaccinate nu au…

- Sezonul turistic in Grecia va incepe oficial pe 14 mai, dar romanii si cei din UE vor putea veni inca de la mijlocul lunii aprilie si vor putea petrece Pastele in aceasta tara, a declarat, vineri, ministrul grec al Turismului, Charis Theocharis, aflat in vizita la Bucuresti. „Romania este prima tara…

- Din motive de precauție Irlanda recomanda suspendarea vaccinarii cu serul AstraZeneca/Oxford. Țara nu a inregistrat pana acum nici un caz de reacție adversa severa in urma vaccinarii. Propunerea a fost facuta in urma unui raport facut de agentia norvegiana pentru sanatate. Norvegia a raportat recent…

- Medicul Valeriu Gheorghița spune ca 0,08% dintre romanii care s-au imunizat complet impotriva coronavirusului s-au imbolnavit de Covid-19 dupa vaccinare. Varianta medicului Valeriu Gheorghița este ca in cazul acestor pacienți imbolnavirea a avut loc inainte ca nivelul de anticorpi sa ajunga la valoarea…

- Pe timpul pandemiei romanii au cheltuit pe vacanțele din afara țarii aproximativ 3 miliarde de euro, jumatate fața de suma cheltuita in 2019. Romani vs straini Vacanțele au fost evident mai puține in 2020, astfel ca romanii nu au mai plecat atat de des in strainatate, dar nici strainii nu au mai venit…

