Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom continua proiectul "Romania planteaza pentru maine" si isi concentreaza atentia in 2023 catre zonele urbane, peste 330.000 de puieti urmand sa fie plantati in cadrul unor mini paduri urbane, in 20 de orase, printre care Bucuresti, Constanta, Giurgiu si Craiova. Fii la curent cu…

- Veniturile aplicatiei Revolut au crescut cu peste 30% in 2022 comparativ cu 2021, ajungand la 850 milioane de lire sterline (1 miliard de dolari). Revolut are peste 27 de milioane de clienti in lume, din care mai mult de 2,6 milioane din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- BAT Romania: Alocam 1 milion de euro anual pentru dezvoltarea profesionala a angajatilor Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- FUNDAȚIA PENTRU APARAREA CETAȚENILOR IMPOTRIVA ABUZURILOR STATULUI (FACIAS) a transmis Primului Ministru, Nicolae Ciuca, solicitarea de a iniția modificarea legislației naționale, astfel incat aceasta sa oblige angajatorii din Romania sa deconteze ochelarii de vedere angajaților, care prin natura…

- Suntem cel mai important jucator al industriei tutunului pe piața din Romania, cu o cota de piața de peste 50%, și cel mai mare contribuabil la bugetul stat in ultimii doi ani, declara Fred Monteiro, Director al Ariei Europa Centrala și de Sud, BAT. Anul trecut, BAT a marcat 25 de ani de prezența…

- Partidul Laburist din opozitie din Marea Britanie a cerut presedintelui Partidului Conservator, aflat la putere, sa demisioneze din functie, dupa informatii potrivit carora ar fi fost obligat sa plateasca o penalizare ca parte a unei intelegeri fiscale in valoare de mai multe milioane de lire sterline,…

- Romania a ratat aderarea la spațiul Schengen, iar conform unui sondaj realizat de CURS, in viziunea romanilor principalul vinovat este președintele Klaus Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Romanii așteapta conferința de presa comuna a președintelui Klaus Iohannis și a ministrului de Interne, Lucian Bode, in care sa explice de ce Romania nu a fost primita in Schengen, afirma europarlamentarul Eugen Tomac. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…