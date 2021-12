Hidrologii au emis, duminica, in a doua zi de Craciun, o avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Aries, in judetul Alba. ISU Alba a transmis un mesaj RO-Alert pentru localitatile vizate. In aceste zone, ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagarii, se […] The post Romanii, treziti de RO-ALERT, in a doua zi de Craciun! S-a transmis Cod Rosu! first appeared on Ziarul National .