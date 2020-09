Românii trebuie să voteze UTIL. Orban vrea să elimine concurența: PSD nu trbuie să se mai întoarcă Ludovic Orban, le-a cerut duminica liberalilor bistriteni care candideaza la alegerile locale sa transmita electoratului ca „PSD nu se mai intoarce la guvernare inca vreo zece ani de acum incolo”, ca tot Ardealul va fi liberal, mai putin Harghita si Covasna, ca nu e bine ca Bistrita sa ramana in afara jocului si ca e foarte bine ca toti cei care candideaza la primarie si care vor avea usa deschisa la guvern sa poata sa obtina sprijinul Guvernului pentru toate proiectele pe care le au in beneficiul comunitatilor locale. Orban a vorbit, fara a-l numi, si despre „un partid mic si galagios care a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

