Stiri pe aceeasi tema

- La intrarea in Norvegia, persoanele care sosesc din state aflate in zona rosie, inclusiv Romania, trebuie sa prezinte un test molecular tip PCR sau antigen negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Acesta trebuie sa fie efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii. De asemenea, trebuie sa stea…

- Documentul care atesta rezultatul negativ trebuie sa fie redactat in limbile engleza, franceza, germana, norvegiana, suedeza sau daneza. Lipsa testului negativ poate atrage refuzul intrarii pe teritoriul norvegian, precizeaza MAE. Suplimentar fata de obligatia de a prezenta la intrarea…

- Persoanele care sosesc din state aflate in zona rosie, inclusiv Romania, trebuie sa prezinte la intrarea pe teritoriul Regatului Norvegiei un test molecular tip PCR sau antigen negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii, informeaza Ministerul Afacerilor…

- Noi condiții de intrare in Norvegia sunt impuse incepand de marți. Oamenii care vin din tari clasate in categoria rosie pot intra numai cu un test Covid negativ și trebuie sa ramana in carantina obligatorie zece zile, anunța MEDIAFAX.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile…

- In contextul unui val de infectari in toata Europa, sarbatorile de iarna petrecute acasa, in Romania, sunt sub semnul intrebarii pentru romanii din diaspora. Autoritațile de la noi le cer, in acest moment, celor care vin din zone cu risc epidemiologic ridicat fie un test negativ pentru Covid 19, fie…

- Romanii care merg in Belgia au obligația sa faca un test pentru depistarea COVID-19 la intrarea in țara și sa intre in autoizolare, dupa ce Regatul Belgiei a incadrat Romania in zona roșie de COVID-19, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), miercuri seara. MAE precizeaza ca autoritatile din…

- Conform noilor masuri, transmise de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), de miercuri intreg teritoriul Romaniei a fost incadrat in zona roșie de catre Regatul Belgiei. Astfel, toate persoanele care sosesc in Belgia din orice regiune a Romaniei trebuie sa intre in autoizolare și sa faca test…

- Autoritațile recomanda cetațenilor romani sa evite deplasarile in strainatate daca acestea nu sunt esențiale și sa se informeze in permanența in legatura cu statele sau zonele in care sunt impuse restricții de calatorie in contextul pandemiei de COVID-19. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste…