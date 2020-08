Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanii care calatoresc in Lituania trebuie sa prezinte un test negativ la COVID-19 facut cu maximum 72 de ore inainte si sa intre in autoizolare timp de 14 zile. Masura intra in vigoare de marti.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile din Republica Lituania au revizuit, incepand de luni, condițiile de intrare in acest stat pentru cetațenii și rezidenții permanenți ai statelor...

- Numarul țarilor care cer teste de coronavirus romanilor crește de la o zi la alta. Cetatenii straini care sosesc in Lituania din mai multe tari trebuie sa prezinte un test negativ pentru coronavirus și sa stea 14 zile in izolare, anunta MAE. Masura ii vizeaza și pe romani, conform Mediafax.Citește…

- Cetatenii straini care sosesc in Serbia din mai multe tari vecine, respectiv Romania, Bulgaria, Croatia si Macedonia de Nord, vor trebui sa prezinte un test negativ pentru coronavirus, au anuntat autoritatile de la Belgrad, transmite agentia DPA. Masura a intrat in vigoare sambata. Testul, care va trebui…

- Ministerul Sanatații schimba cerințele minime pentru cei vindecați de COVID-19 care doresc sa doneze plasma – a fost eliminat criteriul care solicita donatorului sa prezinte 2 teste RT-PCT negative și au fost simplificate procedurile birocratice.

- De la 1 august, romanii care merg in Ucraina vor trebui sa prezinte la intrarea in tara vecina un test cu rezultat negativ la COVID-19, efectuat in ultimele 48 de ore. Masura a fost adoptata dupa ce Romania a fost inclusa in lista zonelor rosii intrucat s-au depasit 40 de cazuri active la suta de [……

- Astfel, Persoanele care calatoresc din tari „inchise" pot intra in Danemarca in urmatoarele situatii: „cetatenii danezi si cei rezidenti in Danemarca pot intra fara restrictii daca prezinta documente relevante: yellow card valabil, permis de sedere, card de rezidenta, certificat de inregistrare pentru…

- Pasagerii care sosesc pe aeroporturile din Grecia, cu zboruri dinspre Romania si Bulgaria, incepand cu data de 28 iulie trebuie sa prezinte un test molecular negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, prelevat cu maximum 72 de ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Greciei, in conformitate cu informatiile…