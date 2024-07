Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor care aleg o vacanța in strainatate prefera sa incheie o asigurare de sanatate inainte de calatorie. Puțini sunt cei care știu insa ca sunt asigurați, deja, in toate țarile europene prin Cardul European de Asigurari Sociale de Sanatate (CEASS).

- Sindicatele cer stoparea majorarii varstei de pensionare a femeilor pana la 61 de ani sau stabilirea unui moratoriu pentru o perioada de timp. Responsabilii au elaborat un proiect de lege in acest sens, transmis spre examinare Parlamentului.

- Introducerea de pachete de servicii de care pot beneficia persoanele asigurate si neasigurate, pe principalele paliere de asistenta medicala, in scopul depistarii unor afectiuni grave, respectiv cancerele, hepatitele cronice B si C, iar la gravida si HIV SIDA, constituie principala noutate a modificarilor…

- Economia Romaniei a reușit sa creasca peste media UE comparativ cu trimestrul patru din 2023, arata datele publicate azi de Eurostat. Insa este insoțita in acest clasament de țarile mai puțin dezvoltate ale Europei. Marile economii UE au crescut sub medie sau au scazut, dupa caz, ceea ce poate fi un…

- Evoluția economiei Romaniei Produsul Intern Brut (PIB) al zonei euro si Uniunii Europene a inregistrat un avans de 0,3%, in primul trimestru din 2024, comparativ cu trimestrul patru din 2023, potrivit datelor transmise de Eurostat. Conform Eurostat, PIB-ul ajustat sezonier a crescut in majoritatea statelor…

- Pentru ca le considera a fi mijloace de dezinformare si de propaganda prorusa, miercuri, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) au hotarat interzicerea difuzarii pe teritoriul UE a media proruse Vocea Europei si a altor trei media ruse.

- Spania, Irlanda si alte tari membre ale Uniunii Europene intentioneaza sa recunoasca statul palestinian pe 21 mai, a anuntat joi noaptea seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Vești bune pentru țarile care așteapta la ușa - Charles Michel: Razboiul Rusiei in Ucraina intarește argumentele UE in favoarea unei noi extinderiRazboiul Rusiei in Ucraina intarește argumentele UE in favoarea unei noi extinderi, afirma președintele Consiliului European, Charles Michel, anunța mediafax.Invazia…