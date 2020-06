Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta ar putea fi prelungita dupa 15 iunie, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. ”Pana in 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evoluția din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgența, prelungirea sau nu a stariii de alerta. Daca nu o…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, este de parere ca starea de alerta, care a fost instituita pe 15 mai, la terminarea starii de urgenta, va fi prelungita si la finalul celor 30 de zile."Nu cred ca situația va fi astfel incat sa nu prelungim starea de alerta”, a spus Nelu Tataru la B1 TV, potrivit stiripesurse.ro.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, este inca reticent cu privire la eliminarea perioadei de izolare de 14 zile, incepand cu 15 iunie, pentru romanii care se vor intoarce din vacanțele petrecute in Grecia și Bulgaria. Masura era anunțata la finalul lunii mai de ministrul Economiei, Virgil Popescu.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit, luni seara, la Digi24, despre imaginile scandaloase cu romani d ela frontiere, dar și despre cozile de la instituții, unde mii de romani au mers pentru a-și plati darile."La frontiera a fost o lipsa a unei distanțari. S-a creat și o posibila transmitere.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca starea de sanatate a acestuia este stabila, dar ca ramane cu precautii, avand in vedere varsta inaltului prelat si comorbiditatile acestuia, conform...

- Ministerul Sanatații confirma primul deces in urma infectarii cu noul coronavirus in randul personalului medical. Este vorba despre un ambulantier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Suceava. Barbatul a prezentat simptomatologie COVID 19 in data de 24 martie 2020. A…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a raspuns apelurilor facute de mai multe fețe bisericești din Romania, privind deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Nelu Tataru are un raspuns tranșant: acest lucru nu este posibil.Citește și: Codrin Ștefanescu s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Iohannis…

- Afara e vreme buna, iar mulți romani au ales sa ignore avertismentul autoritaților și sa iasa la iarba vede. Politistii au mers prin parcurile din Bucuresti si au dojenit batranii si parintii care ignora sfatul medicilor. In loc sa stea in case pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus, unii…