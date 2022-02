Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al Wizz Air, in care majoritatea calatorilor erau din Romania, a aterizat forțat la Ankara. Doi cetațeni de origine pakistaneza au amenințat ca arunca avionul in aer și au pus brichetele in zona maștilor de oxigen. „Erau doi pakistanezi care spuneau «i will kill you». Apoi țineau brichetele…

- Metodele alternative pentru incalzirea unei locuințe din mediul rural sunt in continuare la mare cautare, iar asta din noua mari motive: lipsa posibilitații de racordare la o rețea de gaze naturale ori prețul mult prea greu accesibil al acestora. Centrale Liepsnele Prin urmare, centralele termice pe…

- Elrond, startup românesc care activeaza în domeniul blockchain și al criptomonedelor, achiziționeaza compania portugheza Utrust, care ofera soluții de plata în criptomonede. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- ​În 2021, românii au aplicat de peste 12,6 milioane de ori la joburi pe platforma online de recrutrare eJobs, care arata ca numarul candidaturilor depuse este de 34% mai mare decât în 2019 și cu 5% mai mare decât în 2020.Citește mai departe și comenteaza pe…

- Românii care obțin venituri din chirii au la dispoziție un Ghid PDF cu exemple, publicat de ANAF în 3 ianuarie 2022, pentru a-și calcula, declara și plati impozitele la Fisc. Ghidul acopera o serie întreaga de aspecte legate de impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor:…

- Mariana Cojocaru a indicat o astrograma pentru anul 2022. Ce indica specialistul pentru anul ce urmeaza sa se apropie cu pași repezi? Specialistul prevede revolte și faptul ca romanii vor fi toleranți, dar pana intr-un punct. Exista multe extreme in anul care vine. Astrograma pentru anul 2022: ce spune…

- ​Compania româneasca Visual Fan SA, care vinde, sub brandul propriu Allview, în special electronice aduse din China, a anunțat, joi, ca a lansat un model de mașina full electrica, Skywell ET5, cu care brașovenii intra și pe piața auto din România. Citește mai departe și comenteaza…

- Românii tind de cumpere mai mult online, odata cu restricțiile și schimbarile de comportament social induse de pandemie, arata studiul Google „Smart Shopper”, dat publicitații, miercuri. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...