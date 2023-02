A încercat să scape de poliție, dar l-au prins vameșii nădlăcani

Comunicat IPJ Arad. În noaptea de 2/3 februarie, polițiștii orașului Pâncota, cu sprijinul polițiștilor P.T.F. Nădlac 1, au depistat un bărbat de 33 de ani,... The post A încercat să scape de poliție, dar l-au prins vameșii nădlăcani appeared first on Special… [citeste mai departe]