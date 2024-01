Românii, „ţepuiţi” în Slovenia! Cum au fost taxaţi cu 650 euro pentru un martor aprins în bord Mai multi romani si-au povestit experienta de turisti prin Slovenia. Ei au sustinut ca au fost „tepuiti” de mai multe ori. O romanca, Paula, a ținut sa impartașeasca in urma cu o zi experiența ei și a familiei sale in Slovenia pe un grup de pe Facebook. Paula a inceput prin a povesti o intamplare […] The post Romanii, „tepuiti” in Slovenia! Cum au fost taxati cu 650 euro pentru un martor aprins in bord first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Doi turiști romani au avut parte de o experiența groaznica in Slovenia. Paula relateaza faptul ca, mai nou, au aparut mașini de tractare pe autostrazi, iar in benzinarii la pompa scrie doar ”Gas”. Din nefericire, daca ai motor diesel și faci plinul, te trezești cu benzina in rezervor. Atunci intervin…

