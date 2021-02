Stiri pe aceeasi tema

- In data de 24.01.2021, in jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la o adresa din localitate (locuința privata) avea loc o petrecere in spațiu inchis la care participau aproximativ 50 de persoane. In cel mai scurt timp, a fost…

- In data de 24.01.2021, in jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la o adresa din localitate (locuința privata) avea loc o petrecere in spațiu inchis la care participau aproximativ 50 de persoane. „In cel mai scurt timp,…

- Politistii timiseni au intervenit pentru a opri un eveniment. Azi, 10 ianuarie a.c., in jurul orei 18:00, politistii municipiului Timișoara și un echipaj din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Timișoara, au intervenit in scopul restabilirii legalitații pe strada bulevardul Liviu Rebreanu, unde, intr-un…

- Peste 30 de persoane au fost sancționate, in Alba, de catre polițiști, pentru ca nu au respectat masurile de protecție individuala și interdicțiile privind deplasarea, in ultimele 48 de ore Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile…

- Politiștii din Coșereni, judetul Ialomița, s-au sesizat din oficiu, vineri seara, dupa ce au aflat ca in locuința unui barbat din comuna Boranești are loc o petrecere privata, fara a se respecta masurile impuse de autoritați, informeaza Mediafax.La fața locului, oamenii legii au gasit 17 persoane care…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combatere a prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat,…

- Ziarul Unirea Peste 150 de persoane din județul Alba, amendate de polițiști cu 4.250 de lei: Nu au respectat masurile de protecție individuala, masura carantinarii sau interdicțiile privind deplasarea Peste 150 de persoane din județul Alba au fost amendate cu peste 4.000 de lei in ultimele 24 de ore,…

- Peste 140 de persoane au fost amendate in municipiul Constanta, in ultimele 24 de ore, cu suma totala de aproximativ 51.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor privind carantinarea, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Amenzile au fost date de politisti si jandarmi in urma…