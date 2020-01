Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea a avut efecte in 7 județe, fiind afectate 4 drumuri naționale și 16 drumuri județene. 20 de mașini au ramas blocate in zapada viscolita numai in județul Suceava. Un alt județ afectat a fost Neamț, unde mașinile nu au putut circula pe 11 drumuri. Potrivit bilanțului IGSU, in ultimele 24…

- Pretul mediu platit de catre romani pe un bilet de avion, in perioada sarbatorilor de iarna, este de 151 de euro, iar zborurile cu plecare in decembrie 2019 vor inregistra, pana la finalul anului, cresteri...

- Romanii nu au reușit sa concretizeze ocaziile pe care le-au avut, iar in minutul 79 au ramas cu un om in minus, dupa eliminarea lui Chindriș. Capitanul „tricolorilor mici”, Alex Pașcanu, a vorbit la finalul meciului despre desfașurarea partidei. Totodata, acesta a ramas impresionat și de numarul foarte…

- Americanii o numesc ”Romanian pastrami” sau ”Jewish-Romanian Pastrami”. Europenii ”New-York style Pastrami”, canadienii ”Smoked Meat in Romanian style”. Romanii nu o prea cunosc. Ștefan Lakatos a venit la Maratorul lui Tetelu pentru o cursa de jumatate de ora in ziua alegerilor prezidențiale. A venit…

- Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Alegerea președintelui Romaniei se va face pentru urmatorii cinci ani, atat cat dureaza mandatul, potrivit Constituției Romaniei.

- Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Alegerea președintelui Romaniei se va face pentru urmatorii cinci ani, atat cat dureaza mandatul, potrivit Constituției Romaniei.

- Belgia, Olanda si Austria au cei mai fericiti oameni din Uniunea Europeana, la polul opus fiind Letonia, Bulgaria, Croatia, Lituania, Grecia si Romania, arata datele un sondaj Eurostat, citat de Agerpres. Spania este țara cu cei mai mulți oameni care sunt fericiți tot timpul. Tarile UE cu cei mai fericiti…

- Saracia este una dintre problemele majore ale Romaniei contemporane, in paralel cu corupția. Potrivit datelor Eurostat, in anul 2013, Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește rata saraciei relative, cu un procent de 25,4%.