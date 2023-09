Stiri pe aceeasi tema

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Potrivit acestor date, exista diferente semnificative in randul statelor membre. Astfel…

- Situatia privind drepturile omului "s-a degradat semnificativ" in Rusia dupa declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, in februarie 2022, subliniaza luni primul raport elaborat de experta mandatata de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, Mariana Katzarova, informeaza AFP.

- Pizza a fost cel mai comandat preparat in aceasta vara, cu peste 3.900 de produse vandute zilnic, topul fiind completat de shaorma, burger, racoritoare carbogazoase, salata si mici, arata un studiu realizat de o platforma de livrari.

- Daca ar fi sa ne ghidam dupa capitolele dintr-o carte de educație in spiritul creațrii omului nou. „Pseudopredictiile horoscopului" vin in contradicție cu „Structura psiho-morala a poporului roman". Mai mult, romanilor li se dadeau și exemple despre cat de nocive pot fi astfel de credințe in lumea capitalista…

- Romanii care iși fac cumparaturile online platesc ceva mai puțin decat cei care merg in magazine. Un studiu lansat recent de Institutul Național de Statistica arata ca unele produse din mediul online s-au ieftinit mai repede. Citește și: Marcel Boloș: „Posturile de conducere se reduc cu 30%. Dispare…

- De ce ne era teama nu am scapat! Avem cel mai slab inceput de mandat al unui prim-ministru! Iata ca Marcel Ciolacu a reușit (nu, nu am uitat ghilimelele) sa intre in istorie ca avand cel mai slab inceput de mandat de prim-ministru, o funcție pe care o ocupa și nu o exercita, fiind doar un actor care…

- Numarul adulților care sufera de diabet la nivel mondial va fi mai mult decat dublu pana in 2050, potrivit unui studiu care da vina pe creșterea rapida a nivelului de obezitate și pe creșterea inegalitaților in materie de sanatate.Noile estimari prevad ca numarul va crește de la 529 de milioane in…

- Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner, face o declarație de ultim moment pe canalul sau de Telegram, amenințand ca va distruge tot ce ii sta in cale in cazul in care va intampina opoziție din partea Ministerului rus al Apararii.„Deocamdata, am trecut granițele de stat in toate zonele.…