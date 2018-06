Stiri pe aceeasi tema

- Canada impune noi reguli pentru romanii care vor sa calatoreasca fara viza in aceasta țara. Noile masuri arata ca doar romanii care au pașapoarte electronice vor mai putea solicita obținerea Autorizației Electronice de Calatoria eTA. ”Incepand cu data de 5 iunie 2018, orele 12:30 (ora Romaniei), cetațenii…

- Datele Eurostat arata ca Romania are cel mai ridicat nivel din UE cand vine vorba de persoanele angajate aflate in risc de saracie, cu un procent de 18,9%. Este urmata de Grecia, cu 14% rata de risc si Spania, cu 13%. Paradoxal, daca ne uitam la cifre salariul minim a crescut anual din 2016 incoace,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 mai 2018, a directivei privind masurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetațenilor nereprezentați ai Uniunii Europene in țarile terțe.„Aceasta directiva consolideaza…

- Numarul romanilor care au primit cetațenie intr-un stat UE in anul 2016 s-a ridicat la 28.400, din care jumatate au dobandit cetațenie italiana. Romanii au mai primit cetațenie germana in procent de (12,9%), ungara (9,7%) și britanica (6,7%). La nivel de UE, italienii au acordat 184.000 de cetațenii,…

- Elveția va continua procedeul de stabilire a un numar fix de cetațeni din Romania și Bulgaria carora le va da drept de ședere și, deci, de munca. Consiliul Federal a decis sa prelungeasca cu inca un an clauza de salvgardare prevazuta in acordul asupra liberei circulații.

- Romanii au bagat spaima in cetațenii din Europa, cei mai puternic loviți fiind cetațenii din Danemarca. In ultima perioada, mai mulți romani au dat spargeri in Danemarca, iar in preajma Sarbatorilor autoritațile au dat mesaje de avertizare catre populație. Citește și: VIDEO - Incendiu de PROPORTII…

- Vine Paștele, e destul de previzibil ca vom pregati o masa imbelșugata de unde nu vor lipsi cozonacul, drobul, dulciurile și pasca. Insa tocmai de Paște, cand e primavara, riscam sa ne ingrașam mai mult decat in...

- Romanii sunt consumatorii din Europa care fac cele mai putine cumparaturi online si penultimii care acceseaza muzica, materiale video, servicii bancare si video la cerere, dar si cetatenii pentru care statul aloca cei mai putini bani pentru informarea lor in calitate de consumatori - 0,01 bani pentru…