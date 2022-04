Românii sunt pregătiţi pentru reforma digitală Datele stranse prin intermediul aplicatiei ghiseul.ro arata ca numarul utilizatorilor a crescut de patru ori in ultimii doi ani, ceea ce arata ca romanii doresc si sunt pregatiti pentru reforma digitala, iar o mare parte din fondurile din PNRR vine in intampinarea acestei asteptari a populatiei si companiilor – spune vicepresedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Stiri pe aceeasi tema

