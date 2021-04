Românii sunt nerăbdători să călătorească din nou. Care sunt principalele temeri ale turiștilor? Cele mai recente studii arata ca romanii sunt nerabdatori sa calatoreasca din nou, cei mai mulți avand deja planuri pentru concediu. Principalul motiv pentru care romanii iși doresc sa plece in concediu este stresul generat de restricțiile anti-pandemie impuse in ultimul an. Potrivit unui studiu realizat de o agentie de turism online, citat de Digi24 , anul acesta aproape jumatate dintre romani planuiesc sa calatoreasca 49% dintre romanii chestionati au spus ca vor sa calatoresca anul acesta pentru ca se simt foarte stresati.28% vor sa plece din tara pentru ca au gasit oferte bune de vacanta26%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

