Aproape jumatate dintre romani (49%) considera ca lucrurile se indreapta in direcția corecta in viața lor personala, comparativ cu media europeana care este de 66%, se arata intr-un studiu publicat de Uniunea Europeana in aprilie. Intrebați daca sunt mulțumiți cu viața pe care o au, 58% dintre romani au raspuns ca sunt mulțumiți, mult sub media europeana de 83%. Principalul factor al nemulțumirii Luand in considerare contextul economic actual inflaționist și de creștere a prețurilor, putem observa o scadere a numarului de romani care considera ca situația financiara a gospodariei lor este una…