Românii sunt datori vânduți la bănci - Numărul celor care iau credite s-a TRIPLAT / Date oficiale Potrivit datelor oficiale, aproximativ 600 de mii de romani au de achitat rate lunare pentru un credit care sa le asigure finalmente o locuința. Asta inseamna si ca indatorarea romanilor a crescut in mod uriaș, iar datoriile acestora la banci sunt, practic, de doua ori mai mari decat erau in urma cu 15 ani.In total, peste 2 milioane de romani au rate la banci, doua treimi dintre acestia pentru un credit de consum, iar o treime pentru unul ipotecar. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

