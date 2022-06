Romania are cel mai mare procent de sustinatori ai monedei euro (77%), releva un sondaj Eurobarometru realizat in statele UE care nu au adoptat inca moneda euro. Aceasta in conditiile in care, conform celui mai recent raport al Comisiei Europene privind indeplinirea conditiilor de aderare la zona euro, Romania nu indeplineste niciunul dintre cele patru criterii.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE…