- Intr-o conferința de presa cu omologul sau din Ucraina, Bogdan Aurescu a fost intrebat daca Romania va livra avioane de lupta Ucrainei, așa cum a spus Marcel Ciolacu ca este posibil. Aurescu a precizat ca cel mai bine este ca astfel de lucruri sa nu fie facute publice. Fii la curent cu cele…

- Bolnavii cu alergii si astm sunt an de an tot mai multi. Aceasta pentru ca aerul pe care-l respiram este tot mai poluat, mai ales in mediul urban. O boala cronica poate fi un factor de risc in cazul unei pandemii precum cea cu SARS-CoV-2, mai ales daca nu este controlata.

- Deși ministrul Energiei, Virgil Popescu, iși menține decizia de a ține inchisa Termocentrala Mintia pana la vanzarea acesteia, sindicaliștii din sector susțin ca aceasta ar putea porni oricand pe gaze, aducand un plus de 300 MWh pe piața interna. Adaugand majorarea producției la Complexul Energetic…

- Cat vor plati romanii la energie electrica și gaze de la 1 aprile: Facturile calculate de specialiști Cat vor plati romanii la energie electrica și gaze de la 1 aprile: Facturile calculate de specialiști O serie de consumatori vor plati energia electrica la pretul pietei, care este mai mare decat plafonarile…

- Romania a pierdut, scor 0-1, cu Grecia, la primul joc cu Edi Iordanescu la timona. La finalul intalnirii, selecționerul a admis ca tricolorii au avut probleme și ca staff-ul va ști unde sa „umble“ in viitor. „Nu-mi doream sa am problemele astea de lot la primul joc, dar asta e situația (mai mulți componenți…

- Smiley a povestit cum a crezut pentru cateva momente ca Pavel Bartoș iși inșala soția. Invitat la podcastul lui Horia Brenciu, artistul și-a adus aminte de o intamplare care a avut loc intr-un hotel din țara. Smiley și Pavel Bartoș sunt buni prieteni, iar de multe ori impart aceeași camera de hotel…

- Cu multe secole in urma, vindecatorii antici au descoperit ca, atunci cand sunt anxioși, oamenii pot recurge la cateva forme de rugaciune, meditație și de qigong medical pentru a se distrage de la temerile lor iraționale și pentru a se liniști temporar, deoarece anxietatea și neliniștea devin ...

- Germania este alaturi de Romania! Ambasada nemților a facut acum anunțul. Romanii care stau acolo s-au simțit mandri ca fac asta. ‘Nu putem da ceasul inapoi 25 de ani’, au anunțat autoritațile. Ce se intampla? Germania este alaturi de Romania Berlinul se poziționeaza in continuare foarte ferm alaturi…