Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Marius Ostaficiuc saluta votul dat azi de Parlamentul Romaniei cu privire la noul guvern instalat la Palatul Victoria. El considera, intr-un comunicat remis redacției, ca votul dat pentru Guvernul condus de generalul (r) Nicolae Ciuca este un vot pentru stabilitate și un guvern care…

- Deputatul PNL Tudor Polak spune ca actuala alianța de coaliție este una de compromis, insa pentru binele Romaniei, aleșii au decis sa bata palma cu inamicul politic de la PNL. "Romania are nevoie de stabilitate politica si de un executiv care isi poate desfasura activitatea fara oprelisti.…

- Coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR, condusa de premierul Nicolae Ciuca, a elaborat un program de guvernare pentru perioada 2021-2024 care prevede majorarea punctului de pensie la 1.586 lei și a pensiei minime la 1.000 lei, creșterea contribuției virate la pensiile private Pilonul II pana in 2024 și…

- Liderii PNL și PSD au inceput negocierile pentru viitorul guvern, dupa ce liberalii au anunțat ca propunerea lor este Nicolae Ciuca. Social-democrații susțin ca vor merge pe numele președintelui partidului, Marcel Ciolacu. Florin Cițu, Nicolae Ciuca, de partea PNL și Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu,…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anunțat luni seara ca renunța la mandat, dupa o ședința fulger a conducerii PNL. Decizia are loc cu o zi inainte de audierea in Parlament a miniștriilor propuși, in contextul in care liberalii nu au reușit sa obțina sprijinul parlamentarilor pentru Guvernul minoritar…

- Senatorul USR Maramureș, Dan Ivan, afirma ca soluția pentru dezamorsarea actualului blocaj politic este una foarte simpla și sta la indemana actualilor parlamentari: Dacian Cioloș, premier. ”De peste un an și jumatate, pandemia generata de infectarile și decesele cu COVID19 a afectat puternic toate…

- Raed Arafat indeamna romanii sa raporteze restaurantele care nu verifica clienții, la petreceri: „Si asta nu este para” Raed Arafat indeamna romanii sa raporteze restaurantele care nu verifica clienții, la petreceri: „Si asta nu este para” Secretarul de Stat, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru…

- Guvernul pregatește in secret noi restricții pentru nevaccinați. Ministrul Sanatații s-a dat de gol. Astfel, vom intra in mall, dar și in restaurant cu certificat COVID. Cu alte cuvinte, daca suntem vaccinați, testați sau trecuți prin boala.La mall și la restaurant cu certificat COVIDIntrebata daca…