Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din strainatate sunt recunoscatori pentru noile reglementari electorale, introducerea votului prin corespondenta si cele trei zile de votare puse la dispozitia alegatorilor din Diaspora usurandu-le exprimarea votului. In primul rand sunt bucurosi ca ajung sa voteze, nu sa stea la…

- Mircea Radu a postat pe contul sau de Facebook un clip in care spune ca si-a exercitat deja dreptul de a vota, iar aflat in sectia de votare si-a amintit de un slogan de acum cativa ani, „Prin noi insine", in jurul caruia si-a creat mesajul video transmis fanilor sai, scrie adevarul.ro. Citeste…

- Presedintele Klaus Iohannis a votat la ora 9.10, la Liceul Jean Monnet din Capitala, declarand ca a votat pentru Romania normala si ca spera sa primeasca confirmarea ca foarte multi romani isi doresc acelasi lucru.

- Romanii cheltuiesc cele mai mari sume in online pentru sejururi si servicii de turism (1.429 lei in medie pe an) si pentru produse electrocasnice sau electronice (1.129 lei in medie pe an), iar in 2019, proportia celor care au vizitat magazine online a crescut cu 10% (5 puncte procentuale) fata de 2018.…

- Romania se confrunta cu un mare deficit de forta de munca, dar in aceeasi situatie sunt si multe alte state europene si nu numai. Asa se face ca site-urile specializate in recrutare au plasat numeroase anunturi de angajare in strainatate, pe salarii atragatoare.

- Piața automobilelor noi a inregistrat o creștere in primele noua luni ale anului, conform datelor publicate de APIA. Vanzarile din Romania de mașini noi au fost susținute in principal de persoanele juridice, insa ponderea realizata de persoanele fizice a fost și aceasta in creștere. Vanzarile de autovehicule…

- Amoma, o platforma online de rezervari turistice, a anuntat ca isi opreste activitatea. Intr-un anunt publicat pe site-ul Amoma, clientii sunt instiintati ca, "cel mai probabil, rezervarea dvs. va fi anulata de catre furnizorii nostri".