Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a creat un grup public destinat voluntarilor care doresc sa ajute ucrainenii care fug de teama razboiului, intitulat UNITI PENTRU UCRAINA - Єдині за Україну - United for Ukraine, Pana in prezent, s-au inscris circa 50 000 de membri, iar numarul lor creste in fiecare secunda, spune europarlamentarul, care afirma ca romanii ofera cazare gratuita si alimente ucrainenilor care si-au parasit tara invadata de rusi. Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a creat un grup public destinat voluntarilor care doresc sa ajute ucrainenii care fug de teama razboiului. "De la inceputul…