Românii și vacanța pe Litoral - Când pleacă, cât stau și ce s-a schimbat după pandemie ​Pentru a evita aglomerația din stațiuni și de pe șosele, romanii prefera sa-și inceapa vacanța pe litoral lunea, nu vinerea ca inainte de pandemie. Pe litoral, durata medie a unui sejur este de 5 nopți și cei mai mulți merg cu mașina, fiindca trenul este rapid doar din București spre Constanța, arata un comunicat al tour-operatorului Litoralulromanesc.ro. Bucureștenii au in multe cazuri sejururi scurte, de doar doua zile, in tmp ce sejururile cele mai lungi le au cei care vin din cealalta parte a țarii. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Otopeni a devenit un adevarat furnicar, indiferent de zi sau de ora, pentru ca in aceasta perioada tot mai mulți romani pleaca in vacanța. Cozi de sute de oameni s-au format inca de azi-noapte la ckeck-in, la controlul de securitate, la mancare și chiar și la toalete. David Ciceo, președintele…

- Caravana mobila a campaniei Blood Network ajunge in București in perioada 18-19 iunie, iar cei care vor dona sange in acele zile vor primi bilete la festivalurile Untold sau Neversea, a anunțat marți primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, intr-o postare pe pagina de Facebook. ”Cu ocazia Zilei Mondiale…

- Persoanele ce dețin acte personale expirate in perioada in care s-a aplicat starea de alerta, incheiata in 8 martie 2022, au beneficiat de prelungirea automata a valabilitații acestora cu 90 de zile. In cazul in care ati avut acte personale, adica buletine, permise de conducere ori autorizatii provizorii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteo Cod roșu de ploi torențiale pentru Capitala. Bucureștenii au primit mesaje de „alerta extrema” din partea RO-ALERT. Asta, dupa ce cu cateva minute inainte, ANM emisese alerta de cod portocaliu. Fii la curent cu cele mai…

- ​Obiceiurile de cumparare ale romanilor s-au schimbat dupa pandemie și a existat și un „impact emoțional” dupa inceperea razboiului din Ucraina, scazand pentru mai bine de o luna numarul de produse de folosința indelungata comandate online, au spus reprezentanții eMAG, la o conferința de presa.

- Cererea de pe piața imobiliara a fost in creștere in primele trei luni ale anului, conform analizei facute de agenția imobiliara cu acoperire naționala Blitz. In primul trimestru al anului cererea pe segmentul spațiilor comerciale a crescut cu aproape 50%. Eliminarea treptata a restricțiilor și revenirea…

- Corina Martin a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, romanii nu sunt atat de interesati de pretul vacantei, ci au dorinta de a pleca intr-o vacanta. “Stim ca ne-ati intrebat in aceste zile daca vor creste, cu cat vor creste vacantele. In toata lumea au crescut vacantele, in toate destinatiile…