- O diferenta din secventa ADN ar putea explica de ce romanii si ceilalti oameni din estul Europei si din tarile scandinave par mai rezistenti la COVID-19. Cercetatorii belgieni au descoperit ca esticii au o gena care-i apara de noul coronavirus.

- Cercetatorii belgieni de la Universitatea Ghent au descoperit de ce in Romania, si in general, in tarile din Estul Europei este mai mica incidenta a cazurilor grave de COVID-19, respectiv a celor soldate cu decese. Explicatia tine de configuratia diferita a celulelor din caile noastre respiratorii determinata…

- O noua veste buna legata de combaterea virusului SARS-CoV-2 vine de la oamenii de stiinta. Cercetatorii au observat ca anticorpii recoltati de la un pacient care a avut SARS, in 2006, au “chimie” cu virusul COVID-19. Expertii de la Scripps Research Institute, din San Diego, California, sugereaza…

- Izolarea pare sa fie singura masura aplicata in masa, care poate salva vieți din calea pandemiei de coronavirus, conform unui studiu al cercetatorilor britanici, scrie Agerpres.Izolarea si alte masuri luate pentru a frana propagarea epidemiei de COVID-19 au salvat viata a circa 59.000 de persoane in…

- Pandemia de coronavirus a dus la reducerea drastica a poluarii din marile metropole europene. Italia, Spania și Franța, principalele state lovite de Covid-19, au inregistrat niveluri de poluare cu mult sub cele „normale”, scrie BBC.O serie de harti prezentate de Institutul Meteorologic Regal Olandez…

- Cercetatorii de la centrul OncoGen Timisoara au anuntat in ianuarie 2020 ca lucreaza la un antidot pentru noul coronavirus si sustin ca statul chinez s-a oferit mult mai repede decat autoritatile romane sa le finanteze munca de cercetare.

- Numarul total al cazurilor de infectare cu Covid-19, in Spania, este de 17.147, epidemia cauzand moarte a 767 de persoane. Potrivit El Pais, numarul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut cu 25% fata de ziua de miercuri in Spania, care este in prezent a patra cea mai afectata…

- Epidemia de coronavirus a fost declarata aseara pandemie, de Organizația Mondiala a Sanatații. Raspandirea noului virus pe toate continentele, cu excepția Antarcticii, vine pe fondul unor greșeli majore facute de șase țari, noteaza Mediafax, care citeaza The Guardian și Business Insider.Bilanțul deceselor…