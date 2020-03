Romanii si coronavirusul: De ce se tem cel mai tare, cata incredere au in spitale si cati si-au facut provizii - sondaj IRES

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul evolutiei rapide a cazurilor de coronavirus COVID – 19 pe plan mondial si a masurilor recente ale autoritatilor romane cu privire la raspandirea bolii, Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie – IRES a realizat un sondaj de opinie pentru a evalua perceptiile si atitudinile romanilor…

- Coronavirusul dauneaza agriculturii din Italia, acesta fiind unul dintre sectoarele cele mai afectate de epidemia de COVID-19. Un specialist in domeniu, Lorenzo Bazzana, manager economic al Coldiretti (asociatia cultivatorilor agricoli), sustine ca, intre altele, de vina ar fi si Romania,…

- In cele doua zile de cand numarul celor infectați cu coronavirus a crescut alarmant in Italia, romanii care traiesc aici au incercat sa gaseasca soluții pentru a se feri de virusul care a infectat 52 de persoane in Italia și a ucis alte doua. In prezent, in Italia, sunt peste un milion și jumatate de…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova este partidul care ar putea sa imbunatațeasca viața cetațenilor, potrivit unei cercetari efectuata de compania Intellect Group și Institutul SPERO.

- Un sondaj realizat de catre IMAS si facut public de Europa FM a rata ca 60 la suta dintre romani au putina si foarte putina incredere in spitalele de stat romanesti. Un sondaj realizat de catre IMAS si facut public de Europa FM a rata ca 60 la suta dintre romani au putina si foarte putina incredere…

- 60% dintre romani au puțina și foarte puțina incredere in spitalele de stat din țara noastra și doar 38% au incredere in modul in care lucreaza acestea, arata un sondaj IMAS realizat la comanda Europa Fm, potrivit Hotnews. In schimb, 70% dintre cei intervievați spun ca au multa și foarte multa incredere…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat intr-o declaratie de presa cu privire la retragerea Marii Britanii din UE ca Romania isi exprima speranta ca Regatul Unit va ramane un partener apropiat si un aliat de incredere, punctand si ca dupa Brexit cetatenii romani vor putea sa isi exercite neingradit drepturile…

- Operațiunea porcul, vinul și cadoul a inceput! Așa ca in mai toata țara, a fost aglomerație in piețele, in cramele și in marile magazine. Oamenii s-au inghesuit sa caute ofertele cele mai bune, avand in vedere ca prețul carnii a crescut anul acesta cu peste opt la suta. Așa se face ca au stat la cozi…